حزب الله يستهدف صفد بالصواريخ.. إصابات لدى المتسوطنين وفي المباني

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، قصفها مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ هناك إصابات في صفد، من جراء الرشقة الصاروخية.

كما لفتت إلى أنّ صاروخاً أصاب مبنى في المنطقة. كذلك، لفتت إلى أنه بعد دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى،

"تم رصد نحو 50 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه صفد".

واعتبرت أنّ الحدث يحصل في وقت غير عادي ومتأخر لإطلاق الصواريخ، ما أجبر عشرات آلاف المستوطنين للنزول إلى الملاجئ.

من جهتها، ذكرت هيئة البث العبرية، أنّ مستوطنين، أصيبا إثر سقوط 5 صواريخ من لبنان وأصابت ساحة منزل في صفد شمال "إسرائيل"

وكانت المقاومة الإسلامية ‌‌قد استهدفت عند الساعة الـ 01:50 من بعد ظهر، أمس الثلاثاء، تجمعاً لأفراد وآليات "جيش" الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.

بعد ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة الـ 04:30 من بعد الظهر، 3 جرافات ودبابة "ميركافا" على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة، ما أدّى إلى احتراقها، وقتل وجرح من فيها.

ثم عند الساعة الـ 05:30 ظهراً، استهدف المجاهدون تجمعاً لقوات الاحتلال قرب موقع راميا أيضاً، وذلك بقذائف المدفعية.

وعند الساعة الـ 06:00 من بعد الظهر، استهدفت المقاومة دبابة ميركافا مرّة ثانية وذلك في أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه، ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

المصدر: الميادين