غارة "إسرائيلية" على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أيام

وطن: استهدفت غارة للاحتلال حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أيام.

وقالت مصادر لبنانية، إن الطيران الإسرائيلي نفذ ضربة تحذيرية ثم تلتها غارة كبيرة بصاروخ على حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وأوضحت صور انبعاث أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية كما قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار.

وتأتي هذه الغارة بعد صدور أمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمبنى في المنطقة والمباني المجاورة له، وقال إنه سيضرب البناية

يذكر أن نحو 95% من سكان الضاحية أجلوا من مساكنهم جراء قصف الاحتلال وغاراته.

في المقابل، أعلن حزب الله فجر اليوم قصف مربض المدفعية الإسرائيلية في ديشون وفي دلتون بدفعة صاروخية كما قال إنه قصف مستوطنة يفتاح الإسرائيلية برشقة صاروخية.

وواصل الحزب ضرباته الصاروخية على حيفا وصفد ومستوطنات أخرى عدة في الجليل. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد الليلة الماضية 50 عملية إطلاق لصواريخ قادمة من لبنان.

المصدر: الجزيرة