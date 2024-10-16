مقررة أممية تدين دفاع ألمانيا عن مجازر الاحتلال ضد مستشفيات ونازحي غزة

وطن: أدانت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، دفاع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن القصف الذي يشنه الاحتلال ويستهدف أماكن نزوح المدنيين الفلسطينيين بغزة.

وحذرت ألبانيز في منشور للمقررة على منصة “إكس"، من التداعيات القانونية لدعم دولة ترتكب جرائم دولية، في إشارة لدولة الاحتلال.

وردت المسؤولة الأممية على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، التي تضفي الشرعية على هجمات الاحتلال التي تستهدف الأماكن التي يحتمي بها المدنيون، كما أعربت المقررة عن قلقها بشأن موقف ألمانيا تجاه إسرائيل وفلسطين وعواقبه الخطيرة.

وأضافت ألبانيز: “يجب دعوة الوزيرة بيربوك لتقديم أدلة فيما يتعلق بالقضايا التي تدعيها، كما أن فقدان وضع الحماية للمناطق المدنية انعكاس لتصرفات إسرائيل في غزة وأماكن أخرى”.

وأكدت بالقول: “يجب عليها أن تشرح كيف أضفت الشرعية على المجازر”.

وأردفت: “إذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية، فهذا خيار سياسي، لكن له أيضا عواقب قانونية، وحيثما فشلت السياسة بشكل مثير للاشمئزاز، فلتسود العدالة”.

وأثارت كلمة بيربوك في الجلسة التي عقدت في الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، ردود فعل غاضبة.

