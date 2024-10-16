طائرات الاحتلال تُغير على الضاحية الجنوبية لبيروت وحزب الله يقصف الجليل بعشرات الصواريخ

رام الله - وطن: أطلق حزب الله، فجر الأربعاء، عشرات الصواريخ نحو المستوطنات في الجليل ومواقع عسكرية شمالي فلسطين المحتلة، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان لليوم الـ24 على التوالي، مخلفا وراءه المزيد من الشهداء والضحايا، فيما كثف حزب الله ضرباته على مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال عند المناطق الحدودية، وسط التصدي لمحاولات قوات النخبة التوغل بريا عبر بلدات الجنوب اللبناني.

وقال حزب الله إنه استهدف بصلية صاروخية مربضي مدفعية جيش الاحتلال في دلتون، وفي ديشون، كما أعلن عن قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، ما أوقع إصابات بحسب جيش الاحتلال الذي أعلن أنه رصد أكثر من 50 صاروخا، أطلقت فجر الأربعاء من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى.

وقالت مصادر لبنانية ان طائرات الاحتلال شنت غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت فيما لفتت مصادر عبرية الى انه بعد توقف دام بضعة أيام هاجم سلاح الجو صباح اليوم الأربعاء، الضاحية الجنوبية لبيروت.