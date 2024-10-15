عشرات الشهداء والجرحى في تجدد قصف الاحتلال على لبنان

وطن: استشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدات متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأفادت مصادر لبنانية باستشهاد 10 مواطنين واصابة العشرات جراء غارات عنيفة استهدفت بلدة قانا جنوب لبنان.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية بلدات: جبشيت، وعدشيت، وبنت جبيل، وسحمر، وزفتا، ودير الزهراني، والقصيبة، وقعقعية الجسر، وكفر رمان، ورب ثلاثين، وعيتا الشعب، والطيبة، وكفر شوبا، واركي، وحولا، ودير سريان، ويحمر، وزوطر الشرقية والغربية، وشبعا، وتول، والدوير، وكفر جوز، وحبوش، والخيام، وصير الغربية، وبريقع، وحانين، ومجدلزون، والضهيرة، ويارين، والمنصوري، وعيتا الجبل، والمحمودية جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في وقت سابق اليوم مدينة بعلبك وبلدات: الكرك، وعلي النهري، والنبي شيت، ورياق، وقليا، ودورس، وجرماش، وحوش السيد علي والعين في البقاع.