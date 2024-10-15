حزب الله يستهدف دبابتي "ميركافا" بالصواريخ الموجهة.. ويُسقط مسيّرة "هرمز 450" ثانية

وطن: تتصدى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، لمحاولات توغل "جيش" الاحتلال جنوبي البلاد، بالتزامن مع مواصلتها استهدافاتها المستوطنات الشمالية، بالأسلحة المختلفة.

"الميركافا" تحترق بنيران المقاومة

وفي آخر عملياتها، استهدفت المقاومة الإسلامية ‌‌عند الساعة الـ 01:50 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تجمعاً لأفراد وآليات "جيش" الاحتلال في خلة وردة بصلية صاروخية.

بعد ذلك، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة الـ 04:30 من بعد الظهر، 3 جرافات ودبابة "ميركافا" على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة، ما أدّى إلى احتراقها، وقتل وجرح من فيها.

ثم عند الساعة الـ 05:30 ظهراً، استهدف المقاتلون تجمعاً لقوات الاحتلال قرب موقع راميا أيضاً، وذلك بقذائف المدفعية.

وعند الساعة الـ 06:00 من بعد الظهر، استهدفت المقاومة دبابة ميركافا مرّة ثانية وذلك في أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه، ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة الـ 05:30 فجراً، تجمعاً لأفراد وآليات "جيش" الاحتلال في خلة الفراشات في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.



كما استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 مساءً اليوم، تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط عيتا الشعب بصلية صاروخية.



وبذلك، يكون ‏عدد الآليات المستهدفة منذ بدء الغزو البري للاحتلال عند حدود جنوبي لبنان، قد بلغ نحو 14 دبابة و4 جرافات وناقلة جند، بحسب بيانات المقاومة الإسلامية.

صليات صاروخية نحو حيفا وصفد المحتلتين

وبالتزامن مع التصدي الميداني، تواصل المقاومة ضرب المواقع الإسرائيلية والمستوطنات الشمالية وعمق الاحتلال، حيث قصف مقاتلوها عند الساعة الـ 02:20 من بعد ظهر اليوم مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.

وعند الساعة الـ 06:10 من بعد الظهر، قصفت المقاومة الإسلامية مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

وأيضاً، قصف مقاتلو المقاومة قاعدة "نفتالي" قرب صفد بصلية صاروخية كبيرة، وذلك عند الساعة الـ 07:00 من مساء اليوم.

وفي نفس الساعة، استهدفت المقاومة مربض الزاعورة بصلية صاروخية، ثم أعادت استهداف المربض عند الساعة الـ 08:00.

كذلك، استهدفت المقاومة عند الساعة الـ 08:00 مساءً، مربض مدفعية ‌‏الاحتلال في "ديشون" بصلية صاروخية.

وكانت المقاومة قد استهدفت عند الساعة الـ 01:30 مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية.

إسقاط مسيّرتي "هرمز 450" في أقل من 24 ساعة

كما أسقط مقاتلو المقاومة في وحدات الدفاع الجوي، عند الساعة 06:00 من بعد ظهر اليوم، طائرة مسيرة للاحتلال ثانية من نوع "هرمز 450"، وقد شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة.

أتى ذلك بعدما أسقطت وحدات الدفاع الجوي، عند منتصف الليل، طائرة مسيّرة للاحتلال من نوع "هرمز 450" أيضاً.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف مستوطنة "كرمئيل" شمالي فلسطين المحتلة.



وتأتي هذه العمليات دعماً لقطاع غزة وإسناداً لمقاومتها الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.





