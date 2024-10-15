شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة ومخيم جباليا

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.

وذكرت مصادر محلية أن مُسيرة إسرائيلية قصفت شارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,344 مواطنا، وإصابة 99,013 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.