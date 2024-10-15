الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري ومعسكر سالم، بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل فيه.

وأضافت أن أصوات انفجارات سمعت في المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المُسيرة في الأجواء.

وأشارت إلى أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية، من ضمنها جرافات، إلى المدينة ومحيط المخيم، فيما انتشر الجنود في عدد من المواقع في محيط المخيم.

يتبع...