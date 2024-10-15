تشييع جثمان الشهيد الطفل حسن الشاعر في حبلة جنوب قلقيلية

وطن: شيعت جماهير محافظة قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل حسن يوسف الشاعر (17 عاما) إلى مثواه الأخير، في بلدة حبلة، جنوب المحافظة.

وانطلقت جنازة الشهيد الشاعر من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، بموكب مركبات، وصولا إلى منزل ذويه في بلدة حبلة، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في المسجد القديم، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشاعر قد استُشهد في الـ18 من الشهر الماضي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب بلدة نعلين غرب رام الله، وقد احتجز الاحتلال جثمانه منذ ذلك الوقت، قبل أن يسلمه في وقت سابق اليوم.