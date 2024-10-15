المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً إسرائيلياً حيوياً شمالي فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الثلاثاء، أنّ مقاتليها هاجموا هدفاً حيوياً في شمالي فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وأكّدت المقاومة في بيانٍ لها أنّها ستستمر بعملياتها في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرةٍ مُتصاعدة".

وجاء العملية استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأمس، نفّذت المقاومة العراقية 3 عمليات مستخدمة سلاحاً نوعياً جديداً، معلنةً استهدافها الاحتلال الإسرائيلي في شرقي الأراضي الفلسطينية بـ"طائرة ذات قدرات متطوّرة".



