منظمة البيدر: مستوطنون برفقة موظفين من مجلس المستوطنات يقتحمون تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا

وطن: اقتحم مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء، ومعهم موظفين تابعين لمجلس المستوطنات ، تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا وسط الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،ان مجموعة من المستوطنين المتطرفين ومعهم موظفين من مجلس المستوطنات، اقتحموا تجمع عرب المليحات،وجابوا وفتشوا بعض منازل المواطنين،وقاموا بوضع علامات على بعض البيوت في إشارة تنذر بخطر وشيك تجاه المواطنين في تلك المنطقة.

وفي السياق أضاف مليحات أن التجمعات البدوية تتعرض لمزيد من سياسة تشديد الخناق ،في تعاون واضح بين سلطات الاحتلال والمستوطنين ،في سعي محموم لترحيلهم