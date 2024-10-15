الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني في الأغوار الشمالية

وطن: شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشق طريق استيطاني في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن سلطات الاحتلال بدأت بشق طريق إلى الجنوب الشرقي من قرية كردلة.

وأوضح أن هذا الطريق من المتوقع أن يصل إلى مشارف خربة ابزيق، وهو يأتي على مساحات واسعة من الأراضي، حيث إن جزءا من هذه الأراضي مملوكة للمواطنين، والجزء الآخر منها أراضٍ رعوية جبلية.

كما أفاد رئيس المجلس القروي في المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة بأن مستوطنين شرعوا اليوم أيضا بتأهيل الطريق المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية الجديدة في منطقة "أم الجمال"، والذي عمل مستوطنوها على تهجير سكان التجمع بشكل نهائي قبل حوالي شهرين.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية أنشطة استيطانية متسارعة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين اليومية على المواطنين، وتشمل هذه الاعتداءات اقتحام التجمعات السكانية، ومداهمة خيام المواطنين وترهيبهم وتهديدهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم ومواشيهم.

كما تشكل هذه الاعتداءات مخاطر كبيرة على حياة المواطنين الذين يتخوفون من تهجيرهم عن تجمعاتهم قسرا، خاصة أن أغلبية هذه الاعتداءات تجري تحت حماية جنود الاحتلال.