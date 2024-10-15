إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال في مواجهات ببلدة بيت فوريك

وطن: أصيب شاب وطفل، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً برصاص حي في الحوض، بالإضافة إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 24 عاماً برصاصة حية في الفخذ.

وأكدت المصادر أنه تم نقل المصابين بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد بلدة بيت فوريك توتراً متزايداً ومواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال، وسط تصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين في المنطقة.