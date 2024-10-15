مجلس الوزراء يُوجه بتجنيد المزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وإدخال المساعدات

-ناقش حملة إسناد قاطفي الزيتون في المناطق المهددة

- صادق على تعيين أطباء تخدير وإنعاش في مرافق وزارة الصحة

- ناقش تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة

- أقر بدء العمل بالتوقيت الشتوي من صباح يوم السبت الموافق 26/10/2024

وطن: أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عُقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، توجيهات الرئيس لمختلف جهات الاختصاص وعلى رأسها السلك الدبلوماسي لتجنيد مزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، خاصة حرب التجويع ضد أهلنا في شمال القطاع، إلى جانب استمرار جرائم الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية أعضاء المجلس على الاتصالات وتنسيق الجهود مع المؤسسات الأممية والإغاثية للضغط من أجل استئناف إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، واستعرضت الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بشكل عام وشماله بشكل خاص، وتدخلات الوزارة الإغاثية الميدانية.

وعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني ومواءمتها لطلبة قطاع غزة، والتي التحق بها حوالي 220 ألف طالب وطالبة من القطاع، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من الأنشطة التدريسية الميدانية، ودعم المبادرات التعليمية في تجمعات النازحين.

كما أطلع وزير الزراعة أعضاء المجلس على تفاصيل الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأهلية كافة لمساندة المزارعين في قطف ثمار الزيتون، خصوصًا في المناطق المهددة بالاستعمار، بالإضافة إلى توفير معدات واحتياجات لقطف الزيتون، في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال ضد المزارعين وحقول الزيتون.

وفي سياق متصل، استمع المجلس لعرض قدمه رئيس سلطة الأراضي تضمن آخر تطورات العمل في تنظيم قطاع الأراضي ومنها: الربط مع السفارة الفلسطينية في الأردن لتنظيم عمل الوكالات، والربط مع القضاء الشرعي ومجلس القضاء الأعلى، وتطوير الأرشيف الوطني للأراضي لحماية أملاك المواطنين، وافتتاح مكتب لسلطة الأراضي في عصيرة الشمالية لتسهيل خدمة المواطنين في محافظة نابلس، إلى جانب مواصلة العمل على توسيع دائرة الخدمات في مختلف المحافظات.

كما ناقش المجلس عدة اقتراحات للاستفادة من أراضي الدولة خصوصًا في مناطق "ج" التي تبلغ حوالي 83% من مجموع تلك الأراضي، وتسهيل إجراءات انتفاع المواطنين بها، في سبيل حمايتها من المصادرة والاستعمار. إلى جانب ذلك، وجه المجلس بضرورة حصر أملاك الدولة والاستفادة المثلى منها، وتطوير عملية الأتمتة، إلى جانب استكمال العمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لمزيد من حوكمة قطاع أملاك الدولة.

كما بحث مجلس الوزراء أوضاع بلدية جنين، وشكل لجنة وزارية لاستمرار التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة في المدينة، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز صمود المواطنين عبر استمرار تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وصادق مجلس الوزراء على تعيين أطباء جدد في تخصصات التخدير والإنعاش في مستشفيات وزارة الصحة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.

كما أقر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم السبت الموافق 26/10/2024، حتى فجر يوم السبت 12/04/2025.

كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.