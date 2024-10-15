اليمن: عدوان أميركي - بريطاني جديد يستهدف مديرية اللُّحَيّة في الحُدَيْدَة

وطن: استهدفت طائرات العدوان الأميركي البريطاني بـ4 غارات مديرية اللُّحَيّة شمالي غربي محافظة الحُدَيْدَة الساحلية، على البحر الأحمر غربي اليمن.

وقبل أيام، شن العدوان الأميركي - البريطاني، نحو 14 غارة استهدفت على العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات الحُدَيْدة، وذَمار والبيضاء.

كما استهدفت طائرات العدوان بـ3 غارات، مديرية مُكَيْراس جنوبي شرقي محافظة البيضاء.

ويستمر اليمن في إسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، عبر تنفيذه عمليات عسكرية تضرب عمق الاحتلال في فلسطين المحتلة، وكذلك تضرب السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

كما يشهد اليمن تظاهراتٍ حاشدة تضامناً مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، تحت شعار "وفاءً لشهيد المسلمين.. مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر".

المصدر: "الميادين"