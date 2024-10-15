بنك الاسكان يتبرع بتجهيز غرفة انتظار لمستشفى الأمل التابع لجمعية اصدقاء المريض- جنين

وطن: قام بنك الإسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك ما بين البنك والمؤسسات المحلية بالتبرع بتجهيز غرفة إنتظار لمستشفى الأمل التابع لجمعية أصدقاء المريض في جنين.

وأكد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان على أن البنك يدرك تماما مدى أهمية مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع الصحي وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً على ضرورة المشاركة في تفعيل الدور التنموي بما يحقق الفائدة المرجوة لمختلف القطاعات المجتمعية، مشيراً الى حرص البنك الدائم على التعاون مع المؤسسات والجمعيات المحلية والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الصحي في مختلف المدن والمحافظات.

ومن جانبه أكد مدير عام الجمعية محمد العارضة على عمق العلاقة الإستراتيجية التي تربط بنك الإسكان بالجمعية، مؤكداً أن البنك كان له مساهمات عدة اتجاه مؤسسات المجتمع المحلي ومن بينها مستشفى الأمل، مثمناً دور إدارة البنك في دعم جانب المسؤولية الإجتماعية اتجاه القطاع الصحي.

وتأتي هذه المساهمة ضمن دور بنك الإسكان الفاعل لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية لأبناء الشعب الفلسطيني، وقد عكس البنك في هذه المساهمة صورة حضارية مشرقة في العمل الاجتماعي.