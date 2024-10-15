الاحتلال يهدم منزلا في كفر الديك غرب سلفيت

وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل المواطن سميح الناطور، في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن الناطور، المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، وهو قيد الإنشاء، بحجة البناء في المناطق المسماة "ج" غرب كفر الديك.

يذكر أن منزل المواطن الناطور هو الثالث الذي تهدمه قوات الاحتلال في محافظة سلفيت خلال اسبوع فقط.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال أيلول الماضي 100 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت 116 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية.