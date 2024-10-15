البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق نسخة جديدة ومحدثة من تطبيق "إسلامي موبايل"

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني نسخة جديدة ومحدثة من تطبيق "إسلامي موبايل" في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي وتعزيز وتطوير قنواته الرقمية.

ويوفر التطبيق الجديد لعملاء البنك العديد من المزايا والخدمات الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم بما يمكنهم من التمتع بالخدمات المصرفية بسرعة وسهولةٍ وعلى مدار الساعة، كما أنه مهيأ لتقديم أي خدمات يتم تطويرها مستقبلاً ويلبي التغيرات والتحديثات المستمرة على الأنظمة ومتطلبات البيئة الرقابية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنه رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا إلا أن استمرار العمل والإنجاز يشكل عاملاً مهماً من عوامل الصمود، مشيراً أن إطلاق "إسلامي موبايل" بحلته الجديدة يأتي تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الحلول الرقمية المتاحة للعملاء من الأفراد والشركات بما يمكنهم من التمتع بخدماتنا المصرفية بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة.

وأكد السعدي على أن تطبيق "إسلامي موبايل" الجديد يضاف إلى سلسلة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي أطلقها البنك مؤخراً في إطار خططه للتحول الرقمي؛ حيث يشكل نقلة نوعية لعملاء البنك من خلال توفير العديد من الخدمات الجديدة التي تعزز تجربتهم المصرفية المميزة وذلك من خلال بيئة سهلة وسريعة مع الحفاظ على أعلى درجات الأمان.

وأضاف السعدي: "النسخة الجديدة من تطبيق "إسلامي موبايل" تقدم باقة من الخدمات المميزة للعملاء التي تم إضافتها بناءً على دراستنا لاحتياجاتهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر سيتمكن العميل من فتح حساب فرعي لحسابه القائم وبشكل مباشر، وسيكون قادراً وفي أي وقت على التحكم ببطاقاته من حيث تجميد أو تفعيل البطاقة وتفعيل الشراء عبر الإنترنت أو إلغائه وغيرها الكثير من الخدمات. نرى أن هذه الخدمات والميزات ستسهم في رفع مستويات الشمول المالي من خلال تمكين المواطنين في كل المناطق من الوصول إلى الخدمات المصرفية وعدم اقتصارها على المناطق التي تتواجد فيها فروع ومكاتب البنك".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.

