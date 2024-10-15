المقاومة توقع الاحتلال في كمين محكم في رفح.. وتدك آلياته في جباليا

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مقاتليها من تفجير عبوة "برميلية" في قوة إسرائيلية خاصة شرقي منطقة الريان، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهتها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، استهداف مقاتليها بقذيفة (RPG) دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بالقرب من مسجد أم المؤمنين عائشة في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا، شمال القطاع.

كما أكدت استهدافها بقذائف الهاون "النظامي - عيار 60" آليات الاحتلال وجنوده المتمركزين عند الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

كتائب شهداء الأقصى أعلنت أيضاً استهدافها بقذائف الهاون النظامي تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية المتمركزة عند الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحدثت عن نصبها كميناً لإحدى دبابات الاحتلال الإسرائيلي من نوع "ميركافا"، في حي السلام، شرق مدينة رفح.

وأشارت إلى أنها فجّرت فيها عبوة ناسفة شديدة التفجير، كما أطلقت عليها قذيفة مضادة للدروع واشتبكت مع طاقمها بالبنادق الآلية والقذائف المضادة للأفراد، ما أدى إلى إعطاب الدبابات وإصابة طاقمها بين قتيل وجريح.

وأكدت أن مقاتليها إلى جانب باقي مقاتلي المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة، ما زالوا يواجهون بضراوة قوات الاحتلال خاصة على محاور مدينة جباليا، ومخيمها، بما في ذلك استهداف تحركاتها من شمال "نتساريم"، لقطع طريق الإمداد عليها في الشمال.