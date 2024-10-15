حزب الله يستهدف "تل أبيب" ويسقط "هرمز 450" إسرائيلية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الثلاثاء، إطلاقها صلية صاروخية، مساء الاثنين، على "تل أبيب".

وأكدت المقاومة، في بيانٍ، أنّ العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

كذلك، أعلنت المقاومة أنّ مقاتليها في وحدات الدفاع الجوي أسقطوا، عند منتصف الليل، طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450".

وعند الساعة الـ 01:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء استهدفت المقاومة الإسلامية مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية.

ونفذت المقاومة، فجراً، عدّة عمليات ضد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وكذلك ضد مواقعه ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة.

وأعلنت أنها استهدفت، عند الساعة الـ6:25 صباحاً، تجمعاً لقوات الاحتلال في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة إسرائيلية إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية عند الساعة الـ6:20 صباحاً، اشتبك مقاتلو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، "وما زالت الاشتباكات مستمرة".

واستهدفت المقاومة بتمام الساعة الـ6:00 صباحاً، مستوطنة "كريات شمونة" بصلية صاروخية.

وفي عمليتين منفصلتين، الأولى عند الساعة الـ1:00 فجراً والثانية عند الساعة الـ4:30 صباحاً، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال في موقع المرج، بصلية صاروخية.

وفي تمام الساعة الـ 1:00 فجراً، استهدفت المقاومة، بصلية ‏صاروخية، تجمعاً لقوات الاحتلال في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما استهدف مقاتلو المقاومة، عند الساعة الـ 1:20 فجراً، ‏تجمعاً لقوات الاحتلال في خلة وردة، بصلية صاروخية، وليل الاثنين - الثلاثاء، عند الساعة الـ 11:45 قبل منتصف الليل، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال في موقع البغدادي بصلية صاروخية.‏