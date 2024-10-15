ربى مسروجي تكتب لوطن: بين الصمود والخذلان: المقاومة تكتب فجر التحرير القادم

يعيش الوطن العربي لحظة تاريخية مفصلية، حيث تمتزج المقاومة بالألم في مواجهة واقع يسعى لتكريس الكيان الصهيوني منذ عقود، واقع يقوم على التوسع والهيمنة ونهب خيرات شعوب المنطقة.

أن ما يجري في فلسطين ولبنان اليوم ليس مجرد معركة عسكرية، بل هو نتيجة لاحتلال ممتد يسعى لترسيخ وجوده ودوره عبر قمع الشعوب واستعبادها وقهرها. وفي مواجهة هذه السياسة التوسعية العدوانية ظهرت المقاومة الفلسطينية واللبنانية، صلبة وقوية، لتشكل رداً ثوريا على سياسة التوسع والهيمنة وآلة قمعها، في وقت التزمت فيه الأنظمة العربية سياسة عنوانها الصمت والتخاذل.

ان الانتصار الحقيقي للمقاومة لا يتمثل في الإنجازات العسكرية الميدانية وحسب، بل في نهجها ورمزيتها التي تؤكد على الاستمرارية والتمسك بالحقوق والدفاع عنها والتضحية في سبيلها، فعندما توجّه المقاومة ضرباتها الموجعة للعدو فهي لا تخاطب العدو وحده بل تعلن للعالم أجمع، وبصوت عال وبلا تأتأة أن الفلسطينيين باقون ومزروعين في هذه الأرض ولن ينكسروا، مهما كان حجم التواطؤ والخذلان.



ان مواقف الأنظمة العربية، أقرب إلى الخطابات الجوفاء لا صلة لها بالمهمات على ارض الواقع، فالتطبيع مع الكيان الصهيوني بات مكشوفاً ومعلناً ومبتذلاً حيث تتسابق وتتهافت حكومات التطبيع على إقامة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية تبعية مع الاحتلال، ويكشف هذا السلوك حجم التواطؤ واستدخال الهزيمة والاستسلام الذي أضحت القضية الفلسطينية في ظله ملفاً ثانوياً لدى الكثيرين بعد ان كانت قضية العرب الاولى منذ اغتصاب فلسطين وإقامة الدولة العبرية.

وامام هذا الواقع العربي الرسمي البائس يُشار دائماً إلى إيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية كأبرز القوى المواجهة للعدوان، نيابة عن الامة العربية والاسلامية، في حين يمتلك الوطن العربي إمكانيات هائلة تمكنه من التصدي للعدوان وردعه، لكن ما ينقص هو غياب الإرادة السياسية بفعل المصالح الضيقة للحكام والأنظمة الوظيفية التابعة مما جعل المقاومة مسؤولية محصورة في جهات معينة. ومحاولة حرف الصراع مع الاحتلال والاستعمار إلى الحديث عن صراع مذهبي القصد منه تشتيت الجهود وحرف البوصلة عن الوجهة الفعلية للصراع وللحقيقة الأكبر: الصراع هو بين الحق والباطل، بين الاحتلال والمقاومة، وليست الخلافات المذهبية إلا قناعاً يخدم أهداف التطبيع والتواطؤ.

ورغم كل ذلك ورغم تكالب قوى العدوان فأننا نقف على أعتاب فجر جديد. فصمود المقاومة في غزة وجنوب لبنان يرسم ملامح التحرير القادم ليس الضفة وغزة ولكن لكل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، فالمقاومة لن تُهزم، لأنها تستند إلى إرادة وحقوق الشعوب وتضحيات الشهداء والجرحى . الأيام المقبلة حبلى ببشائر النصر والتحرير وستحمل معها لحظات الانتصار، فتحريرها ممكن وتحريرها قد بدأ حينها تعود الأرض لأصحابها وينتهي الاحتلال المظلم.



المقاومة، الفلسطينية واللبنانية، تفتح أمامنا أبواب المستقبل، حيث عنوانه تحرير الأرض واستعادة الكرامة.

النصر قادم، والحق لا يُهزم مهما طال زمن الظلم.