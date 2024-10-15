وزير الخارجية الصيني: يجب ألا تستمر الكارثة الإنسانية في غزة

وطن: أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب ألا تستمر، موضحا أن "العنف ردا على العنف لا يمكن أن يزيل المخاوف المشروعة لدى جميع الأطراف".

ونقلت الخارجية الصينية ما قاله الوزير وانغ يه، في محادثة هاتفية مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "حيوات جميع الناس متساوية في القيمة، بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه أو العرق الذي ينتمون إليه، يجب ألا تستمر الكارثة الإنسانية في غزة".

كما أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن "الصراع في غزة يُظهر مرة أخرى أن القضية الفلسطينية لا تزال مركزية في قضايا الشرق الأوسط".

وتابع قائلا: "إن دعوة المجتمع الدولي واضحة.. من الضروري العودة في أسرع وقت إلى تسوية سياسية قائمة على مبدأ دولتين لشعبين، لكي يتسنى لإسرائيل وفلسطين في نهاية المطاف التعايش بسلام، وحتى يتمكن الشعبان اليهودي والعربي من العيش في وئام".

واختتم قائلا: "هذا هو السبيل الصحيح الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل لجميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المستمر في القطاع منذ 373 يوما إلى 42289 شهيدا، و98684 مصابا.