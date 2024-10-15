صندوق الاستثمار يحصل على المركزين الأول والثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للعام 2024

وطن: فازت مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع صندوق الاستثمار في مجال الاستثمار المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، بالمركزين الأول والثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في دورتها السابعة عشرة، وذلك عن فئة التعاون والشركات، وفئة المؤسسات الاجتماعية.

وجاء الإعلان عن فوز الصندوق من قبل الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية خلال المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي عقد في دبي في الدورة السابعة عشرة، والذي انعقد هذا العام تحت شعار "الازدهار المستدام: إعادة رسم خارطة الطريق لمستقبل متواز.

وفاز الصندوق بالمركز الأول عن فئة الشراكات والتعاون، وذلك من خلال برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، والذي ينفذه الصندوق بتمويل مشترك بين الصندوق والاتحاد الأوروبي، في حين فاز بالمركز الثاني عن فئة المؤسسات الاجتماعية، كثاني أفضل مؤسسة اجتماعية في الوطن العربي، من خلال كافة البرامج التي تنفذها مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع الصندوق في مجال المسؤولية المجتمعية.

وشهدت جوائز هذا العام مشاركة قياسية بلغت 122 طلباً في 16 فئة من في 10 دول عربية. وتظل "الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة" حجر الزاوية في تكريم جهود المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. بهدف تعزيز الممارسات المستدامة لتلك المؤسسات، لتشكّل الجائزة منصة حيوية للإلهام وتشجيع الابتكار والتميز في السعي إلى مستقبل متوازن ومستدام.

وأكد السيد إياد جودة رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "تعكس هذه الجائزة إصرار الصندوق على تنفيذ برامج ذات أثر تنموي على الرغم من التحديات القائمة، انسجاماً مع الشعار الذي ينتهجه الصندوق وهو نستثمر ونؤثر، بما يعنيه من إحداث تأثيرات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتشكل الجائزة ثمرة جهود متراكمة من الصندوق في هذا المجال، وخاصة في مدينة القدس".

وأضاف السيد جودة "أن هذه الجائزة هي بمثابة شهادة فخر واعتزاز من أعرق المؤسسات العربية في المنطقة، والتي تعنى في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، في ظل منافسة كبيرة من الدول العربية، ليكون جديراً بهذه الجائزة، الأمر الذي يرفع اسم فلسطين عالياً في كافة المحافل العربية والدولية، خاصةً في مثل هذه الأوقات التي تتعرض فيها فلسطين إلى حرب إبادة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان".

وقد فاز الصندوق عن برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، الذي ينفّذه بتمويل مشترك من الصندوق والاتحاد الأوروبي، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم منح للمشاريع المقدسية العاملة في مختلف القطاعات، والتي تثبت قدرتها على استخدام التمويل بطريقة تخدم مصالحها التجارية من ناحية، وتركز على استخدام معدات وآلات صديقة للبيئة، أو التوسع في إنتاج طاقة متجددة.

ويعتبر هذا البرنامج ثمرة تعاون وشراكة مع الاتحاد الأوروبي استمرت لمدة 10 سنوات، وذلك من خلال تنفيذ برامج شبيهة في مدينة القدس لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها. وفيما يخص برنامج منح القدس للطاقة الخضراء، فقد حصل 30 مشروعاً مقدسياً على الموافقة للاستفادة من المنح التمويلية والتي يبلغ حجمها 1.5 مليون يورو، وتنوعت هذه المشاريع بحيث تتمحور حول أفكار صديقة للبيئة، مثل: تركيب الألواح الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء واستغلال هذه المبالغ في توظيف الشباب المقدسي، أو شراء معدات صديقة للبيئة ومشاريع أخرى ذات علاقة بإعادة التدوير. بالإضافة إلى مشروع تعليم السياقة بجهاز المحاكاة الكهربائي، ومشروع تنفيذ جولات سياحية داخل البلدة القديمة في مدينة القدس باستخدام الدراجات الكهربائية (سكوتر).

وبهذا الخصوص، قال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي، جيمس ريزو "إن الاتحاد الأوروبي فخور بالنجاح الملموس لهذا البرنامج التعاوني مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي يظهر بوضوح قوة شراكتنا وقدرتنا على تنفيذ برامج مبتكرة، حتى في مواجهة الواقع المعقد والصعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سيبقى الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية. ومن خلال هذا البرنامج، نساهم في تعزيز القدرة على صمود الحياة الاقتصادية في القدس الشرقية مع تعزيز المسؤولية البيئية وخلق فوائد دائمة للأجيال القادمة".

أما جائزة المركز الثاني، فقد حصل عليها الصندوق عن فئة المؤسسات الاجتماعية من خلال كافة البرامج التي تنفذها مؤسسة فلسطين للتنمية، والتي تنطلق من استراتيجية ذات أهداف محددة، وتعتمد على المبادرات الاجتماعية، وتساهم في دعم قطاعات اجتماعية وبيئية واقتصادية، بالإضافة إلى فئات الشباب والنساء في المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الفئات الأقل حظا والمناطق المهمشة. حيث نافست المؤسسة عدداً كبيراً من المبادرات والمؤسسات العربية الخاصة والعامّة، ضمن عملية تحكيم شارك فيها شخصيات عربية وعالمية.

من ناحيتها تقدمت السيدة د. حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات بالتهاني مؤسسة فلسطين للتنمية، معربةً عن أملها بأن نشهد نجاحها المستمر وتأثيرهما الإيجابي في المستقبل. وأعربت عن فخرها وسعادتها بمشاركة مؤسسة فلسطين للتنمية في الدورة السابعة عشرة من جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة العربية واصفةً إياها بالمشاركة والأداء المتميز، الذي تحقق بالفوز المستحق بالجائزة في كل من فئة الشراكات والتعاون وفئة المشاريع الاجتماعية.

وأضافت السيدة مرعشي "إن هذه الإنجازات هي شهادة على التزام المؤسسة الثابت بقيادة التغيير الهادف والمستدام، وقد ظهرت هذه المستويات خلال المشاركة الثاقبة في جلسة الاستدامة الذكية: أفضل الممارسات من الجنوب العالمي في منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة العربية والتي لا تقدر بثمن ولاقت استحسانًا كبيرًا من الحضور جميعاً" مضيفةً أنها تعتبر أن استراتيجية المؤسسة وحلولها المبتكرة تعتبر مثالاً يحتذى به في موضوع تعزيز الاستدامة، ليس فقط في المنطقة وإنما على مستوى العالم.

يذكر كذلك أن الصندوق ينفّذ من خلال مؤسسة فلسطين للتنمية برنامجاً في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك خلال دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية وتقديم دعم للمؤسسات والجهات المحلية المنفذة لبرامج تنموية في شتى المجالات والقطاعات في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة.