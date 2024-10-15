مقتل ضابط من شرطة الاحتلال واصابة آخرين في عملية اطلاق نار قرب اسدود واستشهاد المنفذ

وطن: أفادت مصادر عبرية بمقتل ضابط في الشروط واصابة آخرين في عملية اطلاق نار وقعت صباح اليوم جنوب أسدود .

واعلنت مصادر عبرية ارتفاع عدد المصابين جراء عملية إطلاق النار في أسدود إلى 5 إصابات.

وأفادت مصادر عبرية بمقتل أحد عناصر شرطة الاحتلال في عملية إطلاق النار بشارع 4 جنوب فلسطين المحتلة، بينما استشهد المنفذ بعد اطلاق النار عليه.

وقالت شرطة الاحتلال ان خلفية اطلاق النار قومية، وقد جرى تنفيذ عملية إطلاق نار في موقعين.

وشرعت طائرة مروحية في عمليات بحث في مكان عملية إطلاق النار قرب أسدود خشية وجود مقاوم آخر بالمكان.