شركة كهرباء محافظة القدس تعلن قطع الكهرباء عن أجزاء من كفر عقب

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية:

الأربعاء الموافق 16/10/2024 من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا:



أجزاء من كفر عقب وتشمل أجزاء من شارع المطار ، إسكان بوابة القدس (2+22+23+26+27) والمجاورين ، إسكان النعيم والمجاورين ، إسكان التوكل والمجاورين ، مسجد عثمان بن عفان والمجاورين ، إسكان شعبان والمجاورين ، إسكان عابدين والمجاورين ، إسكان سرندح والمجاورين ، إسكان برقان والمجاورين ، إسكان النور والمجاورين ، إسكان السائقين والمجاورين ، إسكان غيث والمجاورين ، إسكان الرحمة والمجاورين ، إسكان صابر ومحمد 3 والمجاورين ، إسكان الوحدة والمجاورين ، إسكان النجوم والمجاورين ، إسكان اليامن 2 والمجاورين ، إسكان أبراج سارس 2 والمجاورين ، إسكان أنوار المدينة والمجاورين ، إسكان الرحمن 10 والمجاورين ، إسكان الرحمة والمجاورين ، إسكان صدام والمجاورين ، إسكان العجلوني والمجاورين ، إسكان الرحمن 3 والمجاورين ، إسكان العامور والمجاورين ، إسكان المطار والمجاورين ، إسكان محمد وصابر 5 والمجاورين ، إسكان ناصر السلايمة والمجاورين ، إسكان فيالة والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.