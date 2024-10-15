"يونيسف": لا يوجد مكان آمن للأطفال في غزة

رام الله - وطن: شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” على ضرورة إنهاء العنف ضد الأطفال في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لا يوجد “مكان آمن” لهم في غزة.

جاء ذلك في منشور على حسابها الخاص بمنصة إكس، الثلاثاء، حول هجوم إسرائيلي استهدف خيام بساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفجر الاثنين، استشهد 4 مواطنين وأصيب نحو 40 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في ساحة مستشفى “شهداء الأقصى”؛ ما أدى إلى اندلاع حريق كبير طال نحو 30 خيمة.

وقالت المنظمة: “امتلأت شاشاتنا مرة أخرى بصور الأطفال الذين يقتلون ويحرقون، وصور العائلات تحاول الهروب من الخيام التي تتعرض للقصف”.

وأكدت المنظمة على ضرورة “إيقاف العنف الرهيب” ضد الأطفال، وطالبت العالم بوضع حد “فورا” للوضع في غزة.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة منذ عام في قطاع غزة بدعم أمريكي منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.