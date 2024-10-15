معهد الإعلام العصري في جامعة القدس يعقد لقاء تشبيك لربط رائدات الأعمال بالشركاء المحتملين والمستثمرين، وخبراء السوق

رام الله – وطن: نظم معهد الإعلام العصري في جامعة القدس لقاء تشبيك، يهدف إلى ربط رائدات الأعمال بالشركاء المحتملين والمستثمرين، وخبراء السوق لتمكينهن في مجال ريادة الأعمال من خلال تزويدهن بالمهارات اللازمة من خلال جلسات العصف الذهني والنقاش والجلسات التفاعلية المصممة لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز التعاون بين المشاركات.

ويأتي هذا اللقاء كجزء من مشروع "استخدام وسائل الإعلام لتعزيز ريادة الأعمال، وتمكين عمل المرأة في مجال ريادة الأعمال" والذي ينفذه معهد الاعلام العصري" بالشراكة مع "مشروع المواطنة النشطة-ACA"، والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- USAID.

وأكدت منسقة الفعالية أ. خلود عبد الله على أهمية بناء الشبكات للنجاح في الأعمال الريادية، وتمكين المشاركات والوقوف عند احتياجاتهن من خلال التفاعل مع المؤسسات الشريكة، والعمل على تعزيز التواصل والشراكة.

وأوضحت عبد الله أن العمل يجري بجهود حثيثة لتجسيد وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع من خلال رعاية هذه اللقاءات، التي تعزز التقارب بين المشاركات والمؤسسات للقيام بدورها ومهامها في خدمة الشعب الفلسطيني، مشيدة بالجهات الداعمة والشريكة، ومشيرة إلى ضرورة مواصلة العمل لتنمية قطاع الريادة أكثر فأكثر.

من ناحيته شجع الدكتور رضوان قصراوي مدير حاضنة BCITE في جامعة القدس، النساء على مشاركة مشاريعهن، مقدما مجموعة من الرؤى والنصائح حول التواصل مع الموارد المتاحة في مركز BCITE الذي يسعى لدعم الرياديين والرياديات بهدف تقديم فرص وتعزيز آليات التشبيك.

يذكر أن هذه اللقاءات تساعد رياديات الأعمال في رسم ملامح خطة عمل تمكنهن من تحويل أفكارهن إلى مشاريع قابلة للتطبيق من خلال تعليمهن كيفية بناء الخطط الاستثماريّة بشكل يوائم متطلبات السوق المحلية.

واشتمل اللقاء على مداخلات متعددة من قانونيين وخبراء ومتخصصين بشكل يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة وتوسيع دائرة التواصل والتعامل مع الشركات وتوضيح استراتيجيات التسويق ما سينعكس إيجابا على صعيد تقوية الاقتصاد الوطني.

وكلف المركز مختصة بلغة الإشارة - أ. حنان ريان- بالترجمة الفورية بلغة الإشارة لسبع مشاركات من ذوات الإعاقة السمعية من أصل 35 مشاركة، وقد ساهم هذا الجهد في ضمان قدرة جميع النساء على المشاركة بالكامل في النقاش والاستفادة من الأفكار التي تم تبادلها طوال اليوم.