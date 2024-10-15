الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت منه الأسير المحرر محمد سلامة البري.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى بيت دجن وبيت فوريك وروجيب شرق نابلس، وبيتا جنوبا، وداهمت عددا من المنازل هناك، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت مواطنين من بيتا وهما مكيد جارح عديلي، وباسل فتحي داوود، كما اعتقلت الشاب عمر عاطف دويكات من روجيب بعد أن اعتدت عليه بالضرب.