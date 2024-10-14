مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية ويرهبون المواطنين

وطن: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، خربة سمرة في الأغوار الشمالية وشرعوا بترهيب المواطنين.

وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب، أن مستوطنين يستقلون مركبة زراعية اقتحموا خربة سمرة، وشرعوا بمداهمة خيام المواطنين وترهيبهم.

وكان مستوطنون قد نفّذوا في وقت سابق اليوم سلسلة اعتداءات في مناطق أخرى من الأغوار الشمالية، وتركّزت هذه الاعتداءات في منطقة "خلة خضر" في خربة الفارسية، حيث هاجم المستوطنون الخربة وحاولوا سرقة ممتلكات المواطنين.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية متصاعدة من المستوطنين، تتمثل بمداهمة خيام المواطنين وترهيبهم وتهديدهم، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم ومواشيهم، كما تشكّل هذه الاعتداءات مخاطر كبيرة على حياة المواطنين.

ويتخوف المواطنون أن تؤدي هذه الاعتداءات إلى ترحيلهم من مساكنهم قسريا، على غرار ما حدث مؤخرا في العديد من التجمعات البدوية في مناطق السفوح الشرقية والأغوار، وآخرها تجمع أم الجمال الذي تم ترحيله قسريا تحت تهديد وإرهاب المستوطنين، وخاصة أن جزءا كبيرا من هذه الاعتداءات يجري تحت حماية جنود الاحتلال.