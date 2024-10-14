صواريخ بالستية على "تل أبيب".. وأكثر من مليوني مستوطن هرعوا إلى الملاجئ

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط صواريخ على "تل أبيب" وأماكن من "غوش دان"، وشظايا في "حولون"،بعد دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط كيان الاحتلال، ليهرع أكثر من مليوني مستوطن إلى الملاجئ.

وقد دوّت صفارات الإنذار في عدد كبير من المناطق وصلت إلى نحو 200 مستوطنةٍ وبلدة محتلة في "تل أبيب" وضواحيها، وهي المرة الثانية التي تتلقى المدينة المحتلة إنذارات بضرورة الدخول إلى الملاجئ خلال هذا اليوم.

وفي إثر القصف، هرع نحو مليوني مستوطن إلى الملاجئ بشكل عاجل، بينما سقط عدد من الصواريخ في المنطقة من دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الصاروخية للاحتلال من اعتراضها.



وأظهرت مقاطع مصورة تناقلها المستوطنون مشاهد من "تل أبيب" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ، ظهرت فيها أجزاء من الصواريخ التي سقطت في مناطق مختلفة منها.

وأشار الإعلام العبري إلى أنّ هذا القصف على منطقة غوش دان مصدره لبنان، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان تبنٍّ لعملية القصف الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان منطقة كرمئيل ومناطق أخرى في حيفا وصفد بصليات من صواريخ مختلفة، بالإضافة إلى فصف مكثف نفذته المقاومة على عدد من مستوطنات الشمال ومناطق حدودية تشهد تجمعات لجنود الاحتلال عبر صواريخ غراد وكاتيوشا وفلق وغيرها.

ويأتي ذلك عقب يوم من الضربة النوعية التي نفذتها المقاومة لقاعدة عسكرية سرية جنوبي حيفا تعود للواء غولاني، عبر طائرة مسيرة انقضاضية، أدت إلى سقوط ما يزيد عن 4 قتلى و10 جرحى حالتهم خطيرة، بالإضافة إلى 70 إصابة من الجنود تم نقلهم إلى المستشفيات.