لبنان: الاحتلال يواصل مجازره.. أكثر من 2300 شهيد والجرحى إلى 10782 منذ بدء العدوان

وطن: تواصل قوات الاحتلال مجازرها البربرية في مناطق متفرقة من لبنان، بعد أكثر من أسبوعين من توسّع العدوان أخيراً، والتي تطال المدنيين النازحين في الأماكن التي لجأوا إليها بعيداً عن بيوتهم التي طالها القصف "الإسرائيلي" من الجنوب إلى الشمال والبقاع، وحتى قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

واستهدفت غارات طائرات الاحتلال بعد ظهر الاثنين، مبنىً في بلدة أيطو في قضاء زغرتا في محافظة الشمال اللبنانية، يقطنه نازحون هربوا من القصف من جنوبي لبنان.

وفي هذا الإطار، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان ببيان، مساء الاثنين، أنّ الغارة "الإسرائيلية" الأخيرة على بلدة أيطو، أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصاً وإصابة 8 أشخاص بجروح، فيما يتم إجراء فحوص الـDNA لتحديد هوية أشلاء تمّ رفعها من مكان الغارة، وفق المركز.

وكان مركز الطوارئ نشر في وقتٍ سابق، مساء الاثنين، حصيلة للعدوان "الإسرائيلي" ليوم أمس الأحد، مشيراً إلى أنها ارتفعت إلى 2309 شهداء و10782 جريحاً منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"، فيما سجلت حصيلة أمس 3 شهداء و84 جريحاً.

وأشار المركز إلى أنه ارتقى ثلاثة شهداء وجرح 48 شخصاً في مدينة النبطية، جنوبي لبنان، وجرح 29 في البقاع، منهم 5 جرحى في بعلبك، وجريحان في الهرمل، لافتاً إلى أنه بهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية ليوم أمس، إلى 3 شهداء وإصابة 84 بجروح.

ولا يزال العدوان "الإسرائيلي" على لبنان مستمراً منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومنذ انطلاق جبهة الإسناد دعماً لغزة، وللمجازر التي يرتكبها الاحتلال في لبنان.

وفي المقابل شدّدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، في بيان بشأن عملياتها الأخيرة، على أنها "حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم، ولن ‏تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو".

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة، الاثنين، مشاهد مصوّرة حديثاً لجانب من قدراته العسكرية الاستراتيجية، تتضمّن منشآت كبيرة لسلاح الجو المسيّر في المقاومة ومسيّرات من أنواع مختلفة، تحت عنوان: "قدراتنا بألف خير".