4 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مخيم جباليا

وطن: استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة السيد في محيط مسجد الهندي بمنطقة الفالوجا بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بمدينة غزة، وخيمتين للنازحين في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين في قصف مسيّرة للاحتلال تجمعا للمواطنين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن 15 مواطنا، أغلبهم نساء وأطفال، أصيبوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، كما أصيب 8 مواطنين أغلبهم من النساء، نتيجة استهداف خيمة نازحين شرق مدينة خان يونس.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 15 آخرين في قصف الاحتلال مدرسة "حفصة الفوقا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وأفادت مصادر محلية أن من بين الشهداء طفل كان يلهو بحذاء "سكوتر" في ساحة المدرسة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.