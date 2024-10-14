قوات الاحتلال تقتحم برقة شمال غرب نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع في شوارع القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وتتعرض قرية برقة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، حيث تصاعدت هذه الاعتداءات في الأشهر الأخيرة وتخللها إحراق المستوطنين منازل ومنشآت ومركبات وأراضي زراعية وقطع أشجار.