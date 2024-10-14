مستوطنون وجنود الاحتلال يعتدون على رعاة أغنام ويعتقلون أحدهم في تقوع

وطن: اعتدى مستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على رعاة أغنام واعتقلوا أحدهم، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين وجنود الاحتلال هاجموا رعاة أثناء رعيهم أغنامهم في أراض قريبة من مستوطنة "تكواع" الجاثمة على أراضي المواطنين، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوبهم، واعتدوا عليهم بالضرب، قبل أن يعتقلوا الشاب كرم ناصر البدن (28 عاما).

يشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في المنطقة، والتي تمثلت بالاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وفرض غرامات مالية عليهم، ومنعهم من الوصول إلى المراعي.