"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال في شمال قطاع غزة

وطن: أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لاستمرار تصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة في شمال قطاع غزة، معتبرة ذلك في إطار محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وحملت المنظمة الاحتلال المسؤولية عن استمرار هذا العدوان والإرهاب المنظم الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 42,289 مواطنا، وإصابة أكثر من 98 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، داعية إلى ضرورة فرض عقوبات على "إسرائيل"، قوة الاحتلال، ومساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة.

كما جددت المنظمة، في الوقت نفسه، دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته وفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد نهائي لانتهاكات جيش الاحتلال المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.