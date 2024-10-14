الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان استمر 8 ساعات

وطن: انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها مساء اليوم الاثنين، بعد عدوان استمر 8 ساعات، وأسفر عن استشهاد شابين وإصابة أربعة آخرين.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال انسحبت من حارتي الالوب والحواشين داخل مخيم جنين، ومن مركز مدينة جنين وأطراف حي السيباط، حيث كانت تتمركز طوال فترة الاقتحام.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، قد تسللت إلى أطراف مخيم جنين صباح اليوم، وحاصرت منزلا، قبل أن تدفع بتعزيزات برفقة جرافة عسكرية إلى المدينة ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.

وقد أسفر العدوان عن استشهاد الطفل ريان إبراهيم السيد (17 عاما)، والشاب محمود أبو الرب، إضافة لإصابة أربعة آخرين بالرصاص الحي، فيما دمرت جرافات الاحتلال جزءا من منزل في حارة الالوب في المخيم، كما جرفت البنية التحتية بالقرب من دوار الحصان عند مدخل المخيم.