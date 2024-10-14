"المقاومة بألف خير".. الإعلام الحربي في حزب الله ينشر مشاهد لقدراته العسكرية

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، اليوم الإثنين، مشاهد مصورة حديثاً لجانب من قدراته العسكرية الاستراتيجية، تتضمن منشآت كبيرة لسلاح الجو المسيرّ في المقاومة ومسيرات من أنواع مختلفة.

وتحت عنوان "قدراتنا بألف خير"، أظهر الفيديو الجديد عناصر من سلاح الجو في المقاومة الإسلامية وهم يجهزون مسيرات استطلاعية وهجومية مختلفة للإطلاق، انطلاقاً مخازنها وصولاً إلى تحضيرها في الميدان وفحصها قبل إطلاقها باتجاه الاحتلال.

كذلك أظهرت المشاهد المنشورة مسيرة مزوّدة بصواريخ جاهزة للإطلاق تعرضها المقاومة لأول مرة.

كما وضع المقاتلون صوراً كبيرة للأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله والقائد الجهادي الشهيد محسن شكر، ما يؤكد أنّ الفيديو تم تصويره عقب شهادتهما.

وعبر نشر هذا الفيديو تدحض المقاومة الإسلامية في لبنان الدعاية الإٍسرائيلية بشأن نجاح العدو في ضرب قدرات المقاومة الاستراتيجية، ولا سيما سلاح الجو في المقاومة، خاصة أنّ النشر يأتي بعد أقل من 24 ٍساعة على استهداف المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في إحدى قواعده السرية في بنيامينا جنوبي حيفا، في ضربة نوعية أوقعت عشرات القتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال، وشكلت صدمة لقيادته العسكرية والسياسية.



