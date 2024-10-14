18 شهيدا و4 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة شمال لبنان

وطن: استشهد 18 شخصا وأصيب 4 آخرون بغارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مبنى سكني يضم نازحين في بلدة أيطو بقضاء زغرتا، شمال لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في منشور على منصة "إكس"، "مقتل 18 شخصا وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في بلدة أيطو"، يضم عدة عائلات نزحت هربا من قصف الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على بلداتهم في الجنوب.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن "غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة أيطو أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة شخص بجروح".

ولا تزال أعمال الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة، حسب البيان نفسه.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة، هي الأولى منذ بداية العدوان الاسرائيلي على لبنان، على شقة سكنية في بلدة أيطو".

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان حتى مساء الأحد عن 1539 شهيدا و4471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفقا لبيانات رسمية لبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن ثلاثة شهداء و84 جريحا في جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2309 شهداء، و10782 جريحا.