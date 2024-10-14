8 شهداء باستهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين غرب غزة

وطن: استشهد 8 مواطنون، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في مجزرة إسرائيلية جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، عقب قصف مجموعة مواطنين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء 8 شهداء في قصف استهدف مجموعة مواطنين في محيط مفترق حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 374 على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و289 شهيدًا، بالإضافة لـ 98 ألفًا و684 مصابًا بجراح متفاوتة؛ منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.