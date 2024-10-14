تدمير دبابتين واستهداف تحشدات الاحتلال.. عمليات نوعية للمقاومة في قطاع غزة

وطن: تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ العمليات النوعية عند مختلف محاور القتال في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى"؛ رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها استهدفت دبابتين للاحتلال من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" بالقرب من مسجد الصراط في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

كذلك، نشرت كتائب القسام، فيديو يظهر مشاهد الإيقاع بسرية مشاة ميكانيكية مؤللة في كمينٍ محكم في شرق معسكر جباليا جنوبي قطاع غزّة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بقذائف الهاون تحشدات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من ناحيته، أعلن المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أبو خالد بأنّ "مقاتلي المقاومة ما زالوا يخوضون اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال في مدينة جباليا ومخيمها، حيث تدور معارك من مسافة صفر، يتكبّد فيها الاحتلال خسائر فادحة تمنعه من التقدّم أو تثبيت قواته".

كما أشاد أبو خالد بالأعمال البطولية لرفاق السلاح في المقاومة اللبنانية، بقيادة حزب الله، التي نجحت في صدّ محاولات قوات الاحتلال التسلل إلى جنوبي لبنان الصامد، وألحقت به الخسائر الفادحة، وأظهرته عاجزاً عن تحقيق أهدافه، مشيدةً أيضاً بالعمل البطولي ضد قاعدة "غولاني" جنوبي حيفا.

وأكّد أبو خالد أنّ عملية حزب الله ضد قاعدة "غولاني" تعدّ علامةً من علامات الهزيمة التي ستلحق بـ"جيش" الاحتلال، على محاور القتال في لبنان، وفلسطين، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يُحاول التغطية على فشله "عبر الانتقام من المدنيين في لبنان وفلسطين ظناً منه أنه بذلك سيفكّك حالة الالتحام التي تربط بين شعبي لبنان وفلسطين بمقاومتيهما الباسلتين".

وأمس الأحد، نشرت كتائب القسّام، مشاهد توثّق استهدافها دورية استطلاع للاحتلال، بطائرة "الزواري" الانتحارية، في شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ووثّقت المشاهد تجهيز المقاتلين الطائرة لتنفيذ المهمة، إضافةً إلى رصد جنود الاحتلال، الذين استهدفتهم الطائرة.