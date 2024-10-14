شهداء وجرحى في غارة للاحتلال استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة "حفصة الفوقا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.