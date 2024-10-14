الإغاثة الزراعية توقع مذكرات تفاهم لدعم النساء والشباب وصغار المزارعين في سلسلة القيمة للخضروات الطازجة

رام الله – في إطار تعزيز الشراكات الداعمة للقطاع الزراعي، وقع مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية – الإغاثة الزراعية، وبالتعاون مع مؤسسة أوكسفام وبدعم من المديرية البلجيكية للتعاون التنموي والمساعدات الإنسانية (DGD)، مذكرات تفاهم مع عدد من المستفيدين ضمن مشروع "زيادة منافع عمل النساء والشباب وصغار المزارعين كرواد تغيير في سلسلة القيمة للخضروات الطازجة". ، حيث وقع الإتفاقيات مدير عام الإغاثة الزراعية أز منجد أبو جيش بمشاركة م. سلام الزاغة، رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية، وعضو مجلس الإدارة سميح محسن.

ويهدف المشروع، الذي يستمر حتى 31 ديسمبر 2026، إلى تعزيز الشمولية والتمكين الاقتصادي في المنشآت المستهدفة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات من القطاع الخاص المختصة في مجال الخضروات الطازجة من أصل 14 منحة تحفيزية لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص بهدف تحسين الشمولية في منشآت القطاع الخاص من خلال تنفيذ الأعمال العادلة والخدمات الداعمة للنساء والشباب وصغار المزارعين .

هذا المشروع يعكس التزام الإغاثة الزراعية وشركائها بتعزيز دور النساء والشباب وصغار المزارعين في القطاع الزراعي الفلسطيني، مع التركيز على توفير فرص اقتصادية عادلة وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.