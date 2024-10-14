بورصة فلسطين تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية في دورته الجديدة

وطن: اعلنت بورصة فلسطين فوزها بانتخابات مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية AFCM للدورة القادمة 2024-2026، وذلك خلال الاجتماع الخاص للهيئة العامة للاتحاد والذي عقد بشكل الكتروني اليوم، وعلى أجندته إعلان نتائج التصويت لانتخابات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والحوكمة، وضم المجلس الجديد 9 أعضاء من أسواق المال العربية وشركات الايداع والتحويل"، وتشمل مقعد الرئاسة لبورصة قطر، وعضوية سوق أبو ظبي للأوراق المالية، تداول السعودية، البورصة المصرية، بورصة تونس، بورصة عمان، بورصة فلسطين، إضافة الى مركز ايداع الأوراق المالية- السعودية وشركة البحرين للمقاصة، أيضاً انتخاب لجنة المراجعة والحوكمة والتي تضم هي الأخرى 4 أعضاء.

ويذكر أن بورصة فلسطين تشغل عضوية اتحاد أسواق المال العربية منذ العام 1998، وهي المرة الأولى لها في عضوية مجلس الإدارة، كما وتجدر الإشارة الى أن بورصة فلسطين هي أيضاً عضو في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS) وتُعد عضواً نشطاً في مجموعاته الفاعلة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، السيد سمير حليله عن شكره لكافة أعضاء الهيئة العامة على منحهم الثقة لبورصة فلسطين لنيل هذا المنصب الهام، وشكره الموصول للاتحاد أيضاً لجهوده الرامية لتعزيز تبادل الخبرات بين الاعضاء كافة والنهوض بهذه الصناعة على مستوى العالم العربي.

مشيراً الى أن عضوية بورصة فلسطين في اتحاد أسواق المال العربية ستعزز مكانة السوق الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستدفع باتجاه تعزيز الجهود الرامية لاستحداث المزيد من الادوات والخدمات في السوق المحلي، كما وستمنح بورصة فلسطين فرصة المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والمبادرات التي تهدف إلى التطوير والتكامل بين الأسواق المالية في العالم العربي.

يشار إلى أن اتحاد اسواق المال العربية أسسّ في يونيو 1978 ليكون جهاز توجيهي وارشادي للبورصات العربية، ويضم الاتحاد 18 بورصة عربية و8 شركات مقاصة وعدد من المؤسسات المالية من شركات الوساطة وشركات إدارة الأصول ومراكز البحوث والشركات المدرجة وصناديق الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة العربية (دول الخليج العربي، المشرق العربي، والدول العربية الإفريقية) ويقع مقره الرئيس في بيروت، لبنان، كما وتشغل بورصة فلسطين العضوية الكاملة في الاتحاد منذ العام 1998.