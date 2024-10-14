شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية:

(1) الثلاثاء الموافق 15/10/2024 من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:

أجزاء من منطقة إم الشرايط وتشمل: سوبرماركت عسل وبصل والمجاورين ، التوجيه السياسي والمجاورين ، قاعات القصور والمجاورين ، قاعات بدران والمجاورين ، مبنى البيرة التربوي والمجاورين ، المدرسة التركية والمجاورين ، مصنع طهبوب للكرتون والمجاورين ، دوار الأمين والمجاورين ، هيئة الإذاعة والتلفزيون والمجاورين ، قاعات أبو كويك والمجاورين ، قاعة دير طريف والمجاورين ، مدرسة الكرامة والمجاورين ، قاعات الأندلس والمجاورين ، سوبرماركت السلايمة والمجاورين ، كازية الخواجا والمجاورين ، الدفاع المدني والمجاورين ، منطقة سطح مرحبا ، مسجد الخلفاء والمجاورين ، الأرصاد الجوية والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.