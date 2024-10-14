شهيدان وإصابات باشتباكات مع الاحتلال في جنين ومخيمها

رام الله – وطن: استشهد الأسير المحرر محمود أبو الرب والفتى ريان إبراهيم السيد (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، بالتزامن مع اقتحام قوات معززة مدينة جنين ومخيمها، حيث دارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور خلال التصدي للقوات المقتحمة.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 5 مواطنين أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

واندلعت الاشتباكات بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال على مدخل مخيم جنين، حيث دفع جيش الاحتلال بقوات معززة إلى جنين ومخيمها لتخليص القوة الخاصة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة تسللت إلى أطراف مخيم جنين، في الوقت الذي اقتحمت فيه آليات عسكرية مدينة جنين ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.