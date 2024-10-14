"الشاباك" يعتقل مستوطنين بزعم تجنيدهما من إيران لتنفيذ عملية اغتيال

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال وجهاز "الشاباك"، الإثنين، مستوطنين أثنين بزعم تجنيدهما من المخابرات الإيرانية لاغتيال شخصية إسرائيلية وارتكاب أعمال تخريب.

وقالت الشرطة و"الشاباك"، في بيان مشترك: "تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، التي تعمل على تجنيد مواطنين في إسرائيل".

وأضاف البيان: "تم اعتقال فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاماً)، وهو من سكان (مدينة) رمات غان، للتحقيق معه".

و"كشفت التحقيقات أنه، بداية من أغسطس/آب الماضي، كان فلاديسلاف على اتصال باللغة العبرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عميلة تدعى ماري حوسي"، وفق البيان.

وتابع: "قام فلاديسلاف بتوجيه من إيران، ومع علمه بهويته، بمهام بينها الكتابة على الجدران، وتعليق لافتات، وحرق مركبات في منطقة حديقة اليركون بتل أبيب"، دون إيضاحات.

واستطرد: "لاحقاً، طُلب من فلاديسلاف تخريب بنية تحتية للاتصالات وأجهزة الصراف الآلي وإضرام النار في غابات.. وتم توثيق بعض المهام الموضحة، ودفع أكثر من 5000 دولار مقابلها".

وزاد البيان: "حسب نتائج التحقيق، وافق فلاديسلاف على تصفية شخصية في إسرائيل (لم يسمها)، وإلقاء قنبلة يدوية على منزل، وعمل بعدها للحصول على أسلحة، بينها بنادق قناصة، ومسدسات وقنابل يدوية".

و"لتنفيذ مهامه، جنَّد فلاديسلاف مواطنين آخرين، بينهم شريكته آنا بيرنشتاين 18 عاماً، وهي من سكان رمات غان أيضاً، وشاركت في تنفيذ بعض المهام.. وتم اليوم تقديم لوائح اتهام ضدهما"، حسب البيان.