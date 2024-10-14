اشتباكات مسلحة عنيفة مع الاحتلال في جنين ومخيمها

وطن: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، بقوات معززة مدينة جنين ومخيمها حيث دارت اشتباكات مسلحة عنيفة في عدة محاور خلال التصدي للقوات المقتحمة.

واندلعت الاشتباكات بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال على مدخل مخيم جنين، حيث دفع جيش الاحتلال بقوات معززة إلى جنين ومخيمها لتخليص القوة الخاصة من وحدة المستعربين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة تسللت إلى أطراف مخيم جنين، في الوقت الذي اقتحمت فيه آليات عسكرية مدينة جنين ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.

وذكر الهلال الأحمر ، بأنه تلقى بلاغا عن وجود إصابة برصاص الاحتلال داخل المخيم، لكن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إليها.

وذكرت مصادر محلية ان المقاومين فجروا العديد من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال، بينما دارت اشبتاكات مسلحة عنيفة مع المقاومين الذين امطروا قوات الاحتلال بصليات من الرصاص