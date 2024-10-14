حمدي فرّاج يكتب لوطن: الشيخ حسن نصر الله و اللا شيخ يحيى السنوار

نقل عن السنوار ، قوله بما معناه : نحن لا نستشهد لكي نذهب الى الجنة فحسب ، فلو كان الامر كذلك ، كنا سنفعل ما يفعله بقية الناس ، نصوم و نصلي و نعبد الله ، نعيش سبعين ثمانين سنة ، و ندخل الجنة . و في هذا فهما متميزا ، لم نجده عند غالبية أجيال التاريخ الإسلامية ، خصوصا بعد توريث الحكم منذ معاوية.

أما حسن نصر الله ، فكأنه قال شيئا مغايرا لما قاله السنوار ، من التأكيد على الاستشهاد و التركيز عليه لدخول الجنة ، حين قال : نحن حين ننتصر ، ننتصر ، و حين نستشهد ، ننتصر . و هو بذلك يحث على محاربة الظلم و العدوان و انتزاع النصر ، حتى الاستشهاد . و قد مثّل السيد هذا الفهم خلال مسيرته الجهادية و الكفاحية ، نموذجا متقدما في النقاء و الصدق والإرادة منذ نعومة أظفاره ، و نأى بنفسه عن الأحزاب السياسية و الدينية الشائعة في المنطقة ، متأثرا لربما بمقتلة الحسين في كربلاء ، و بدا كما لو أنه مستعد لمقارعة الظلم في كل مكان في العالم ، مقتربا بذلك من الثائر الاممي تشي جيفارا ،" أينما وجد الظلم فذاك هو وطني" الوصف الذي أطلقه القيادي الفتحاوي عباس زكي على قاسم سليماني يوم اغتياله قبل اربع سنوات من انه جيفارا الشرق الأوسط.

صحيح ان نصر الله كان "شيخا" من طائفة الشيعة ، و كان يعتمر عمامتها السوداء ، الا انه لم يكن طائفيا ، بل يحث على محاربتها ، و كان يجرّم التكفيريين من أبناء كل طائفة ، و كان لا يخفي دعوته الى التعايش مع الجميع ، جميع الطوائف ، بل جميع الأديان ، و جميع الاجناس ، و فقا للنص الإلهي "يا أيها الناس ، - ليس المسلمين ، و لا حتى المؤمنين – إنا خلقناكم من ذكر و أنثى ، و جعلناكم شعوبا و قبائل ، لتعارفوا – لا لتتحاربوا – ان أكرمكم عند الله أتقاكم" ، و بهذا رأينا كم اقترب نصر الله من العلمانية ، خلال مسيرته السياسية كأمين عام للحزب و دخوله البرلمان و الحكومة اللبنانية تحت قيادة رجل يدين بالدين المسيحي.

السنوار الذي اصبح رئيسا لحركة حماس ، لم يكن شيخا ذو عمامة بيضاء ، خرج من لدن حركة دينية سياسية خلافية و اختلافية "الاخوان"، رهنت نفسها في أحضان الملوك والسلاطين ، و كانت ترى في نفسها وكيلة لله على الأرض ، و أن ليس الدين فقط لله ، بل الوطن أيضا ، الذي لا يمكن ان يكون خارج الدين ، ووفق منظّر الجماعة سيد قطب ، الدين هو الوطن و"الحاكمية لله" وحده.

ومنذ تعاضد المجاهدان ، و وضعا يدهما في يدي بعضهما ، و قلبيهما في نطاق نبض قلب واحد ، و قبل اليدين و القلبين ، عقل واحد ينّحي جانبا لون العمامة ، و بقية مناحي الموروث الخلافي ، أصبحت إسرائيل الصهيونية ، لا اليهودية ، تعيش أسوأ كوابيسها ، ليس طوفان السابع من أكتوبر فحسب ، بل سنة كاملة من الكوابيس . منذا الذي كان يتوقع ان تقصف في عمقها بمئات الصواريخ اليومية ، و هي التي كانت لا تحتمل قصفها بحجر ، أحضره ممثلها في الأمم المتحدة جلعاد اردان قبل اشهر قليلة من الطوفان ، و قال : من منكم يقبل ان يتلقى حجرا كهذا.