انتهاء التحضيرات للمؤتمر الأوروبي لمناهضة الابارتهايد والاستيطان والإبادة الجماعية

وطن: أعلنت المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الابارتهايد والاستيطان؛ انتهاء التحضيرات والاستعدادات لانطلاق المؤتمر الأوروبي لمناهضة الفصل العنصري والاستيطان والإبادة الجماعية، المنوي عقده في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، في التاسع عشر من أكتوبر / تشرين أول الجاري.

وأضافت المبادرة الأوروبية الفلسطينية ان المؤتمر الأوروبي سيشارك فيه طيف واسع من الشخصيات السياسية والحقوقية الأوروبية، وأعضاء من البرلمان الأوروبي وممثلي مؤسسات ومنظمات ونشطاء من المجتمع المدني الأوروبي، إضافة إلى حضور شخصيات فلسطينية وعربية ونشطاء من مختلف القطاعات الأكاديمية والإعلامية والاقتصادية.

وأوضحت المبادرة أن المؤتمر يسعى إلى إطلاق حملة أوروبية لمناهضة الفصل العنصري الاسرائيلي والاستيطان والإبادة الجماعية، وخلق أداة عمل متمثلة بائتلاف أوروبي فلسطيني عربي، للقضاء على سياسة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي.

وأشارت المبادرة ان المؤتمر يهدف إلى العمل على الساحة الأوروبية في مسارات سياسية وحقوقية ومجتمع مدني، للضغط على الحكومات والبرلمانات الأوروبية من اجل اتخاذ مواقف عملية ضد سياسة الفصل العنصري والاحتلال الاستعماري الإحلالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال في محكمتي