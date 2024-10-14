رئيس "الشاباك" يزور القاهرة سرا.. ما الذي بحثه مع المصريين؟

وطن: كشف موقع والا العبري عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، الأحد، إلى القاهرة، لبحث ملفات عدة، منها تحريك ملف المفاوضات المتعثر بشأن غزة.

وقال الموقع، إن رونين بار زار القاهرة سرا أمس الأحد والتقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ووفق مصدر تحدث للموقع، فإن المحادثات بين بار وكامل تناولت عدة أمور، منها الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة، وسبل استئنافها.

كما بحث رئيس الشاباك أيضا مع نظيره المصري سبل إنهاء الأزمة حول محور فيلادلفيا، ومعبر رفح، حيث يسيطر "الجيش" على المحور منذ أشهر ويواصل إغلاق المعبر.